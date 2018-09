Apothekers starten nieuwe vaccinatiecampagne tegen griep en pneumokokken

De nationale en regionale apothekersverenigingen organiseren dit najaar met de steun van de farmaceutische sector opnieuw een sensibiliseringscampagne rond griep en pneumokokken. De vaccinatiegraad voor beide aandoeningen moet de hoogte in, menen ze, want het gaat niet om onschuldige ziektes.

“Het zeer besmettelijke griepvirus maakt in ons land elk jaar honderden slachtoffers die overlijden aan de complicaties van de ziekte”, stellen de apothekersverenigingen woensdag bij de aankondiging van de campagne. “Je laten vaccineren is de beste manier om je ertegen te beschermen en anderen niet te besmetten, en dus het aantal zieken, hospitalisaties en zelfs overlijdens te verminderen.”

Vooral ouderen en kwetsbare personen hebben baat bij een vaccinatie, die volgens de apothekers niet duur is en zelfs gratis voor risicogroepen. Vaccineren tegen griep is aangewezen vanaf midden oktober en zeker twee weken voor de jaarlijkse epidemie, die gewoonlijk in februari plaatsvindt.

De campagne wil ook pneumokokken onder de aandacht brengen, omdat de “doelgroep” grotendeels overlapt met die van griep. “Net zoals het griepvirus kan de pneumokokkenbacterie erg agressief zijn en ernstige infecties - vooral longontsteking - veroorzaken”, klinkt het. “Ook bij die infecties kunnen de complicaties fataal zijn. De meeste ziekenfondsen betalen het vaccin gedeeltelijk terug.”