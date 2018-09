Victoria Beckham over haar schooltijd: “Ik was anders dan de rest”

Victoria Beckham mocht onlangs haar tiende verjaardag vieren als succesvolle modeontwerpster maar het ging de voormalige ‘Spice Girl’ niet altijd voor de wind. “Ik was absoluut niet populair op school, ik was anders dan de rest”, zegt de modeontwerpster in een interview met magazine Glamour.

In een interview met het magazine Glamour spreekt Beckham openhartig over haar nieuwste collectie en de lange weg die ze aflegde om bij de top te horen. “Op school was ik niet populair. Ik was anders dan de rest en hoorde er niet bij. Maar toen ik lid werd van de Spice Girls heb ik mezelf aanvaard. Het is oké om anders te zijn. En als anderen ‘neen’ zeggen, betekent dat eigenlijk ‘ja’. Jaag je dromen na en laat niets of niemand je tegen houden. Als ik het kan, kan iedereen het. Werk hard en omring je met de juiste mensen: dan kan je de top bereiken.”

Maar geniet ook van de weg naar de top. “Ik heb de laatste jaren enorm genoten. Telkens als ik opsta, knijp ik mezelf in de arm: ik kan het nog altijd niet geloven. Ik heb bijzonder veel bijgeleerd en dat heb ik voornamelijk te danken aan mijn entourage. Ik ben iedereen heel dankbaar.”

