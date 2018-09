Flipkens sneuvelt in tweede ronde WTA Seoel

Kirsten Flipkens (WTA 57) is er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde (kwartfinales) op het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hardcourt/250.000 dollar). De 32-jarige Kempense, het achtste reekshoofd, moest na bijna 2,5 uur tennis in drie sets (6-4, 4-6 en 7-5) de duimen leggen voor de Russische Evgeniya Rodina (WTA 84).