Mode MM6 Maison Margiela schippert tussen barok en punk tegen gitzwart decor

Geen front row te bekennen tijdens de modeshow van de aparte lijn MM6 die deel uitmaakt van Maison Margiela, wel mochten de gasten in de donkere hangar met kapotte kroonluchters en graffiti in Covent Garden gaan staan waar ze wilden. En dat was niet het enige rebelse. De collectie straalde heel wat punk attitude uit, ook al werd er veel satijn gebruikt en waren er heel wat verwijzingen naar de barok in terug te vinden. Zo werden netkousen gecombineerd met pastelkleuren, paars en roze, oversized juwelen en misslintjes die als riem werden gebruikt. Het ontwerpersteam achter MM6 wou ook terugkeren naar het idealisme van het merk uit de begindagen en hergebruikte daarvoor de slogan “There is more action to be done to fight AIDS than to wear this T-shirt but it’s a good start” die al van 1994 dateert. Een bijzondere afsluiter van de Londense modeweek.