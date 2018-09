Vliegtuig dat in Maasmechelen gestolen werd teruggevonden

Maasmechelen - Dolgelukkig is ze. DJ Røse Røx, oftewel Roosje Gommers (28) uit het Nederlands-Limburgse Arcen, heeft haar dj-booth terug. Het opvallende zelfgebouwde vliegtuig werd een week geleden met aanhanger en al gestolen in Maasmechelen, waar de vrouw woont.

Enkele dagen na de diefstal werd de aanhangwagen van het negen meter lange vliegtuig al teruggevonden in Eindhoven. Ook werd er een verdachte aangehouden. Van het vliegtuig ontbrak echter ieder spoor. Ook omdat de verdachte zweeg over waar het verborgen was.

Carnavalswagen

Tot dinsdag. De eigenaar van een loods in Nederweert meldde zich bij regionale omroep L1 met de mededeling dat hij het decorstuk voor haar shows in zijn loods had ontdekt. De man, die anoniem wenst te blijven, was naar eigen zeggen in de veronderstelling dat iemand een carnavalswagen in zijn loods zou stallen. “Of de man er nu met de diefstal te maken heeft of niet; ik ben allang blij dat ik woensdag mijn Funky Town Vliegtuig weer kan ophalen. De man krijgt een bloemetje van me en klaar”, vertelt Gommers.

Compleet

Volgens de dj is haar podiumstuk helemaal intact. “Ik heb foto’s gezien en hij oogt helemaal compleet en zijn er geen beschadigingen.” Het negen meter lange gevaarte gaat donderdag direct naar Amsterdam waar Gommers dit weekeinde optreedt. “De organisatie was al zeer teleurgesteld dat het vliegtuig niet mee zou komen. Het is zo’n opvallend en mooi ding. Ook zij zullen superblij zijn. Het wordt nu een heel mooi optreden.”