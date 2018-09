Justin Bieber en Hailey Baldwin zijn dan toch getrouwd volgens Alec Baldwin

Justin Bieber (24) en Hailey Baldwin (21) zouden vorige week donderdag getrouwd zijn, maar enkele dagen later tweette zij dat er niets van aan was. Nu heeft haar oom Alec Baldwin in een interview echter gezegd dat ze toch getrouwd zijn. Kan iemand nog volgen? Een klein overzicht.

Begin juli kondigde Justin Bieber op Instagram aan dat hij zijn vriendin Hailey Baldwin ten huwelijk had gevraagd. Dat kwam toen als een verrassing om dat de twee nog maar pas weer aan het daten waren. Ze kennen elkaar wel al lang, maken onderdeel van dezelfde geloofsgemeenschap en ook in 2015 beleefden ze een korte romance. Toen het nieuws van de verloving bekendraakte, meldde TMZ nog dat de twee naar verluidt geen haast hadden om in het huwelijksbootje te stappen, maar mikten op een datum in 2019.

Sinds 13 september doen echter allerlei geruchten de ronde dat ze toch al getrouwd zouden zijn. Voor de wet weliswaar, want later zouden ze nog hun geloftes voor elkaar en hun vrienden en familie afleggen in een religieuze ceremonie. Het was echter Hailey zelf die het nieuws ontkende. "Ik begrijp waar de speculaties vandaan komen, maar we zijn nog niet getrouwd", tweette ze. Opvallend genoeg werd dat bericht ondertussen weer gewist.

Enter Alec Baldwin

Maandag meldde US Weekly dan weer dat het jonge koppeltje toch getrouwd is en dat zonder voorhuwelijkse overeenkomst. Nieuws dat werd bevestigd door haar oom Alec Baldwin. Die deed tijdens de Emmy's een opmerkelijke uitspraak. "Ze zijn weggegaan en getrouwd", zei hij in een interview op de rode loper. "Ik weet niet wat er exact aan de hand is, ook al sturen we nu en dan berichtjes met Hailey. Hem hebben we één keer ontmoet."

Verrassingsoptreden

Hoe het ook zij, Justin en Hailey vertoeven momenteel in Londen. Uit foto's blijkt in elk geval dat hij geen ring lijkt te dragen. Wel haalde hij aan Buckingham Palace zijn gitaar boven en bracht hij een akoestische versie van zijn nummer 'Cold Water' voor haar en de omstaanders. Later op de dag maakten ze ook nog samen een ritje in de London Eye.