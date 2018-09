De Block wijst Marcourt op verantwoordelijkheid: “niet eerlijk” dat helft studenten geneeskunde geen werk zal vinden

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vindt dat minister van Hoger Onderwijs in de Franse gemeenschap Jean-Claude Marcourt (PS) een “enorme verantwoordelijkheid” draagt door veel meer jongeren de studies geneeskunde te laten aanvatten dan er uiteindelijk toegang tot het beroep zullen krijgen. “Dit is niet eerlijk”, vindt De Block.

Nog maar voor het tweede jaar organiseert de Franse gemeenschap een ingangsexamen voor de studies geneeskunde - een systeem dat al vele jaren in Vlaanderen bestaat. Die filter kwam er om de instroom te beperken. Dat moet voorkomen dat er te veel studenten afstuderen, die nadien niet aan de slag kunnen binnen de sector. Dit jaar blijkt dat ruim duizend studenten de studie aanvatten, terwijl slechts de helft na jarenlange studies arts mag worden.

“Dit is een hele verantwoordelijkheid die minister Marcourt op zich neemt”, reageert minister De Block woensdag in De Ochtend op Radio 1. Ze gaat er van uit dat er wellicht studenten afhaken en nog andere naar het buitenland zullen vertrekken, maar dan nog zullen er te veel aan de studies beginnen ten opzichte van het aantal opleidingsattesten.

“Mensen laten starten en weten dat er bijna de helft teveel zijn, dan is niet eerlijk”, vindt De Block. Ze wijst er op dat het om lange en moeilijke studies gaat. “Dat die mensen dan niet aan de bak zullen komen in ons land, is een enorme verantwoordelijkheid”. Ze wijst erop dat het de bedoeling was dat de Franse gemeenschap een “werkzame filter” moest hebben, maar dat de lat blijkbaar te laag is gelegd.