Australische premier vergelijkt sabotage van aardbeien met “terrorisme” en roept op taarten te bakken

De Australische premier Scott Morrison heeft de sabotage van Australische aardbeien vergeleken met terrorisme. In het land is paniek ontstaan nadat een twintigtal aardbeien werden ontdekt waarin naalden zaten. De zaak vormt een bedreiging voor de aardbeienindustrie, en daarom roept Morrison zijn landgenoten op om massaal aardbeientaarten te bakken om de aardbeientelers te steunen.

Morrison pleit ook voor het verhogen van de straffen voor mensen die voedsel besmetten tot 15 jaar.

Door de onthullingen hebben supermarkten hun aardbeientaarten teruggeroepen en hebben producenten hun gewassen vernietigd en hun werknemers tijdelijke werkloosheid gesteld. In Nieuw-Zeeland hebben sommige winkels de verkoop van Australische aardbeien in bulk opgeschort.

“Hier lachen we niet mee”, zei Morrison in een televisietoespraak. “Het is onaanvaardbaar, het is volledig onaanvaardbaar in dit land”, aldus de premier. Door het verzwaren van de straffen zou dit type misdaad volgens Morrison vergelijkbaar zijn “met dingen als het bezit van pedofiele beelden en de financiering van terrorisme”. “Dit om jullie duidelijk te maken hoe ernstig ik dit neem”, aldus de premier.

“Probeer aardbeien te kopen zoals voorheen, en neem gewoon de nodige voorzorgsmaatregelen. Maak een pav (een pavlovataart, een taart gebaseerd op meringue, red.) dit weekend en doe er aardbeien bij”, riep hij op.

De politie zei dinsdag nog steeds op zoek te zijn naar de dader.