Wim Dries: “In augustus zette Staatsveiligheid al licht op groen voor Milli Görüs. Waarom dan nieuw onderzoek?”

Genk - Wim Dries, de burgemeester van Genk, vertelde gisteren in ‘Terzake’ dat hij in augustus van de Staatsveiligheid al te horen kreeg dat er geen problemen worden verwacht met Milli Görüs oftewel de Islamitische Federatie van België, de Turkse beweging die een islamitische middelbare school zou willen beginnen in Genk.

Burgemeester Dries (CD&V) kreeg begin augustus een mailtje van Syntra. Ze vroegen of hij de organisatie kende die een bod op hun gebouw in Genk had gedaan. De burgemeester nam daarop contact op met de ministers Geens (Justitie) en Jambon (Binnenlandse Zaken). Die vroegen beiden aan de Staatsveiligheid om de Turkse organisatie door te lichten. “Ik heb het advies van de lokale taskforce van de Staatsveiligheid daarop midden augustus ontvangen. Daarin gaf ook de politie aan dat er geen gevaar was voor de openbare orde, voor veiligheid”, zei Dries in ‘Terzake’.

Dries vertelde erbij verbaasd te zijn dat Jambon nu toch weer een onderzoek opstart naar Milli Görüs nadat Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen en tevens lijsttrekker voor N-VA in Genk - en dus tegenstander van Dries - de Turkse vereniging op de korrel nam. “Is een advies dat door een burgemeester gevraagd wordt dan minder waard dan dat van een staatssecretaris?”, vroeg Dries zich hardop af.

In een gesprek met Radio 2 vanochtend liet minister Jambon (N-VA) verstaan dat hij de Staatsveiligheid opdracht heeft gegeven om de geldstromen achter de organisatie laat onderzoeken. Milli Görüs heeft een bod van 2,5 miljoen euro uitgebracht op de voormalige Syntra-gebouwen in Genk en de vereniging stelt dat ze het geld nog aan het verzamelen zijn maar dat het niet uit het buitenland komt.