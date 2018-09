Zondag zijn meer dan 240 stad- en gemeentehuizen uitzonderlijk open voor orgaanregistratie

Zondag 23 september zetten meer dan 240 Vlaamse stad- en gemeentehuizen hun deuren uitzonderlijk open voor donorregistratie. Dat is een gevolg van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’, waarin presentatrice Frances Lefebure iedereen opriep om mensenlevens te redden.

Tom, Deborah en Daniël getuigden in de eerste aflevering van ‘Make Belgium Great Again’ over hun nood aan een levensreddende orgaantransplantatie. “In principe is iedereen orgaandonor”, zegt Tom, die al meer dan twee jaar op een nieuw hart wacht. “Maar bij een overlijden is het voor de naasten vaak een te moeilijke beslissing om de organen van de overledene toch af te staan. Achteraf zijn de meeste mensen wel gelukkig dat ze toch iets goeds gedaan hebben met het meest vreselijke dat hen kon overkomen. Dus maak het voor hen gemakkelijk en registreer je op voorhand.”

“Ik ben op dit moment afhankelijk van batterijen”, vertelde hij in de aflevering. “Zoals jij een powerbank meeneemt voor de batterijen van je gsm, moet ik ervoor zorgen dat ik batterijen bij heb die mij in leven houden.”

Video: VTM

5 minuutjes

“Je registreren als orgaandonor vraagt letterlijk 5 minuutjes tijd”, zegt ook Frances Lefebure. “Maar daarmee kan je wel mensenlevens redden. Deze actie is voor íedereen die op dit moment op een levensnoodzakelijk orgaan wacht. Letterlijk voor álle 1.212 wachtenden.”

Van Deborah kreeg Frances wel goed nieuws te horen. Zij heeft ondertussen haar nieuwe longen gekregen. “Ik zou echt doodgegaan zijn”, getuigt ze. “Daarom vind ik het belangrijk dat mensen zich registreren. Dankzij orgaandonatie krijgen personen zoals ik een nieuw leven.”

Deelnemende steden en gemeenten

Speciaal voor Tom, Deborah en Daniël – en bij uitbreiding voor alle 1.212 mensen die nog wachten op een orgaan – zetten meer dan 240 steden en gemeenten nu zondag 23 september 2018 uitzonderlijk hun deuren open. Een aantal dat volgens VTM nog blijft stijgen.

De lijst met deelnemende stad- en gemeentehuizen vind je hier.