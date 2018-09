“Final Countdown”: palmolieproducenten vernietigen Indonesisch regenwoud

Palmolieproducenten van ‘s werelds grootste merken hebben sinds 2015 nog eens 130.000 hectaren Indonesisch regenwoud verwoest, en dat ondanks een overeenkomst om de banden met bosvernietigers te verbreken en in 2020 alleen nog zogenaamd duurzame palmolie in te kopen. Dat blijkt uit het rapport “Final Countdown” van Greenpeace.

Greenpeace International heeft in de afgelopen drie jaar de 25 grootste palmolieproducenten gevolgd met betrekking tot het kappen van tropisch regenwoud.

Ongeveer 85 procent van de wereldwijde palmolie wordt geteeld in Indonesië en Maleisië. Uit het onderzoek blijkt dat er in 25 afzonderlijke gevallen bewijs is van (illegale) ontbossing, aanleggen van plantages zonder vergunning en in beschermde gebieden, uitbuiting van lokale bevolking en sociale conflicten, en bosbranden om land vrij te maken voor plantages.

Wilmar, de grootste palmoliehandelaar ter wereld, heeft net als bijna alle grote afnemers van palmolie zoals Nestlé en Unilever, een overeenkomst ondertekend om banden met bosvernietigers te verbreken en in 2020 alleen nog zogenaamd duurzame palmolie in te kopen. “Wilmar heeft nog 500 dagen om deze afspraak na te komen, maar niets lijkt daarop te wijzen”, zo blijkt uit het onderzoek. “Wilmar koopt nog steeds ‘foute’ palmolie van groepen die regenwoud vernietigen en land stelen van oorspronkelijke bewoners”. Wilmar kocht volgens het rapport palmolie van 18 van de onderzochte palmolieproducenten die volgens het onderzoek betrokken zijn bij ontbossing.

Uitgebreid onderzoek

Volgens Greenpeace vond 40 procent van de ontbossing plaats in de Indonesische provincie Papoea. “Nog nooit eerder is er dergelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar ontbossing op dit deel van het eiland Nieuw-Guinea”, zo luidt het.

“Grote merken zoals Unilever, Nestlé, L’Oréal, PepsiCo en Colgate-Palmolive zijn door hun vraag naar palmolie medeverantwoordelijk voor de kap van deze eeuwenoude regenwouden”, zo staat te lezen in het rapport.

“Wij pleiten al jaren voor duurzaam geproduceerde palmolieplantages, waarvoor geen tropisch regenwoud meer gekapt hoeft te worden”, zegt Philippe Verbelen, ‘bossencampaigner’ bij Greenpeace België. “Unilever, Nestlé, en L’Oreal zouden zich niet meer bij Wilmar mogen bevoorraden, tot dit bedrijf kan bewijzen dat zijn palmolie schoon geproduceerd wordt”, besluit hij.