Producenten ‘Sesamstraat’ ontkennen dat Bert en Ernie homokoppel zijn: “beste vrienden”

Bert en Ernie, de samenwonende, mannelijke poppen uit kinderprogramma ‘Sesamstraat’, zijn “beste vrienden”. Dat zeggen de producenten van de tv-show. Ze ontkennen de verklaringen van een van hun schrijvers, die beweerde dat het om een homokoppel zou gaan.

Schrijver Mark Saltzman, die in 1984 begon te werken voor de show, zei aan holebi-nieuwssite Queerty dat het poppenduo gebaseerd was op zijn relatie met filmmonteur Arnold Glassman. “Zonder een grote agenda te willen nastreven, zag ik hen altijd als een koppel toen ik over Bert en Ernie schreef”, zei Saltzman. “Ik kon ze in geen andere context plaatsen. Ik denk niet dat ik op een andere manier over hen kon schrijven, als een liefhebbend koppel.”

Maar het productiebedrijf achter ‘Sesamstraat’ ontkent nu de verklaringen. “Zoals we altijd al gezegd hebben, zijn Bert en Ernie beste vrienden”, klinkt het op Twitter. “Het blijven poppen, zonder seksuele geaardheid, ook al worden ze neergezet als mannelijke personages en hebben ze veel menselijke kenmerken.”

“‘Sesamstraat’ heeft altijd voor inclusie en tolerantie gestaan”, zegt het bedrijf in een tweede bericht. “Het is een plaats waar mensen van alle culturen en achtergronden welkom zijn.”

Er is al lang speculatie over de precieze relatie van de twee poppen. Ze delen dan wel een slaapkamer, maar slapen in apart bedden.