Polen wil twee miljard dollar betalen voor Amerikaanse basis

Polen is bereid om meer dan twee miljard dollar te betalen voor een Amerikaanse militaire basis op zijn grondgebied. President Donald Trump zegt dat hij het aanbod “zeer serieus” zal bestuderen.

Trump maakte het nieuws bekend op een gemeenschappelijke persconferentie in het Witte Huis met zijn Poolse ambtgenoot. Trump zei dat het onderzoek in de eerste plaats “de militaire bescherming van de twee landen’ in overweging zal nemen, maar ook ‘de kostprijs”.

Op de persconferentie riep de Poolse president Andrzej Duda Trump op om “meer Amerikaanse soldaten in Polen te stationeren’” Hij suggereerde ook dat de militaire basis de naam “Ford Trump” zou kunnen krijgen.

Als er effectief een Amerikaanse basis komt in Polen, zou dat binnen de Navo, waar Polen lid van is, tot spanningen kunnen leiden. Ze zou ook tot nog meer frictie kunnen leiden tussen het Westen en Rusland.