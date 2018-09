Red Dragons worden tweede in hun groep op WK volley

Brussel - De Belgische volleybalmannen sluiten groep A in de eerste ronde van het WK af op de tweede plaats. Door het 3-1 verlies van Slovenië dinsdagavond tegen Italië houden de Red Dragons de Slovenen achter zich.

België was al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde. Daarin kennen de troepen van bondscoach Andrea Anastasi nu ook hun tegenstanders. In Bologna spelen ze van 21 tot 23 september tegen Brazilië (FIVB 1), winnaar van groep B, Slovenë (FIVB 23) en Australië (FIVB 16), vierde van groep C. Het precieze speelschema ligt nog niet vast.

De vier groepswinnaars en de twee beste tweedes stoten door naar de derde ronde. Daarin spelen zes landen in twee poules van drie (26-28/09) om een plaats in de halve finales (29/09).

Op het WK van 2014 in Polen strandden de Red Dragons in de eerste groepsfase.