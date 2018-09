Pieter Verhees begint na WK aan zevende seizoen in Italië

Vorig jaar waren ze nog met zijn drieën in de Serie A. Na afloop van het WK blijft van de Belgische selectie alleen nog Pieter Verhees (28) in Italië, om er zijn zevende opeenvolgende seizoen te beginnen in één van de meest hoogstaande competities van de wereld. “En reken maar dat zoiets niet evident is”, glundert de gezworen Overpeltenaar.