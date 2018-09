Eén van de zwaarste WK’s ooit. Zo werd het wereldkampioenschap mountainbike (marathon) in het Italiaanse Auronzo Di Cadore vooraf beschreven. “En dat geloof ik best”, reageert Lummenaar Arne Tureluren, die in de race over 104km in de Dolomieten in totaal 4.200 hoogtemeters moest overbruggen en uiteindelijk als 77ste finishte.