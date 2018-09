Nieuwe huurprijzen voor 154.000 sociale woningen

BrusselHet is nog wachten op de definitieve beslissing van de Vlaamse regering, maar vanaf 2020 zouden de huurprijzen van 154.000 sociale woningen herberekend worden volgens een nieuw schattingsmodel. De prijzen kunnen stijgen of dalen. “Bij ons gaat de marktwaarde van een huis 15 à 20 procent omhoog of omlaag”, zegt Georges Feucht, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden. “Maar het hangt natuurlijk van je persoonlijke situatie af hoeveel je dan aan huur zal moeten betalen.”