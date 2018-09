moskou/damascusZowel Rusland als Israël hebben gisteren sussende woorden gesproken nadat maandag in de late avond een Russisch verkenningsvliegtuig per ongeluk door de Syrische luchtafweer was afgeschoten tijdens een Israëlische luchtaanval op Syrisch grondgebied. Bij het ‘ongeluk’ kwamen vijftien Russische militairen om het leven.