GENKHoog bezoek gisteren bij Edgard Tresinie (78) uit Genk. Kolonel Kim Yongsun, militair attaché van de Zuid-Koreaanse ambassade, kwam bij hem op de koffie voor een gesprek over zijn vermiste broer Victor Tresinie. Die verdween op 26 juli 1952 tijdens de Koreaanse oorlog. “Er is nog geen DNA-match met de gevonden lichamen, maar er is hoop”, zegt de kolonel.