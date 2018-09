Shockfacturen van 1.000 euro voor drinkwater verboden

BrusselDe Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verbiedt drinkwatermaatschappijen om nog langer shockfacturen van 1.000 euro of meer te sturen naar klanten die hun meterstand niet of te laat doorgeven. Dat verbod komt er op vraag van Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). “Dit is een goede zaak, want als grootste drinkwaterleverancier van Vlaanderen stuurt De Watergroep alleen al jaarlijks zo’n 50.000 van deze facturen naar nalatige klanten”, zegt Beenders.