Het kaf is van het koren gescheiden. Na vier voorrondes weten we welke 48 clubs nog in aanmerking komen voor de finale van de Europa League op 29 mei van volgend jaar in het olympisch stadion van Bakoe, hoofdstad van Azerbeidzjan. Morgen start de poulefase. Met drie Belgische vertegenwoordigers: Genk, Anderlecht en Standard. Wat moet u weten? Een overzicht.