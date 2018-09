Dilsen-Stokkem - Een omgevallen boom op de Europalaan in Rotem (Dilsen-Stokkem) zorgde dinsdag rond 22.15 uur voor een vreemd ongeval waarbij gewonden vielen.

De boom in kwestie was rot en had geen wortels meer, waardoor hij viel op de baan viel, die niet verlicht is. Een automobilist reed tegen de stam en katapulteerde vervolgens ...