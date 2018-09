Meunier scoort knappe eerste Belgische goal in groepsfase Champions League

Thomas Meunier heeft op de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League meteen getekend voor het eerste Belgische doelpunt. Op het veld van Liverpool scoorde hij de 2-1-aansluitingstreffer voor PSG met een bekeken volley met zijn mindere linker.

Eerder was PSG op een dubbele achterstand gekomen door een kopbaldoelpunt van Daniel Sturridge en een penaltygoal van James Milner. Na de aansluitingstreffer van Meunier leek Kylian Mbappé de Fransen nog een gelijkspel te zullen bezorgen, maar in de 92ste minuut hield Roberto Firmino de drie punten toch op Anfield Road: 3-2. In de andere wedstrijd in groep C kwam Napoli, met invaller Dries Mertens, niet verder dan een 0-0 op het veld van Rode Ster Belgrado.

Atlético dompelt Monaco in crisis

Van zijn zeven duels won AS Monaco er dit seizoen nog maar één. Ook gisteren ging het ten onder, thuis tegen Atlético Madrid. De Franse winger Samuel Grandsir maakte er in de kluts nog 1-0 van, maar de Spanjaarden maakten voor rust gelijk via Diego Costa, na een knappe assist van Griezmann. Op slag van rust werd het al 1-2, verdediger Gimenez kopte een corner van Koke hard binnen.

De Monaco-Belgen hadden we nog niet vaak gezien. Nacer Chadli was klaar voor zijn tweede Champions League-campagne – de vorige dateert van acht jaar geleden met Twente en Michel Preud’homme – en stond in de basis. Maar zich offensief doorzetten lukte niet. Tielemans, al toe aan zijn vierde campagne, probeerde het eens van ver, maar kon Oblak niet verontrusten. Rond het uur werd Chadli gewisseld, maar veel beterschap bracht het niet. Monaco creëerde amper kansen en ging ten onder. Terwijl Atletico zich herpakt na de 4 op 12 in de competitie en zijn favorietenrol in de poule meteen waarmaakt, is het in het prinsdom stilaan crisis.

In groep D is Galatasaray de eerste leider. Garry Rodrigues, Eren Derdiyok en Selçuk Inan zorgden voor een 3-0-zege tegen Lokomotiv Moskou, terwijl Schalke 04 en Porto 1-1 gelijkspeelden.

