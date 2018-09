Tennisumpire krijgt schorsing omdat hij vedette in nood ‘peptalk’ gaf

Brussel - De Zweedse tennisumpire Mohamed Lahyani die tijdens de US Open de Australiër Nick Kyrgios een soort “peptalk” leek te geven, is door de ATP Tour voor twee weken geschorst. Hij zal in die periode geen salaris ontvangen.

Lahyani was in opspraak geraakt nadat hij in de partij tussen Kyrgios en de Fransman Pierre-Hugues Herbert van zijn stoel afkwam en de gefrustreerde Australiër moed leek in te praten. Kyrgios stond op dat moment 4-6 en 0-3 achter. Na het praatje van de scheidsrechter trok Kyrgios de partij in de tweede ronde alsnog naar zich toe met 4-6, 7-6 (8/6), 6-3 en 6-0.

“Hij heeft met zijn gedrag zijn onpartijdigheid als arbiter ondermijnd”, legde een woordvoerder van de ATP-directie uit. “Het was goed bedoeld, maar niettemin betreurenswaardig. We kunnen dit niet onbestraft laten passeren. Hier leert hij alleen maar van.”

De organisatoren van de US Open hadden Lahyani na zijn opmerkelijke optreden jegens Kyrgios juist nog in bescherming genomen.