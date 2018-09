Uniek record voor Casillas: al twintigste Champions League-seizoen op rij onder de lat

Iker Casillas staat dinsdagavond in doel bij FC Porto, dat het tegen Schalke 04 opneemt op de openingsspeeldag van de Champions League. Voor de Spanjaard is het zijn twintigste seizoen op rij onder de lat in de Champions League, een record.

Op zijn 37e is Casillas de eerste die de kaap van de twintig actieve seizoenen in de Champions League rondt. Hij maakte zijn debuut voor Real Madrid in 1999 en bleef daar, inclusief drie eindzeges in de Champions League, tot in 2015. De doelman miste geen enkel seizoen de Champions League bij de Madrilenen, en dat doet hij sinds 2015 ook niet bij het Portugese FC Porto.

Recordhouder wat betreft het aantal gespeelde wedstrijden in de Champions League was Casillas al langer. Hij kwam al 167 keer in actie, Cristiano Ronaldo vormt met 153 verschijningen wel een mogelijke bedreiging.