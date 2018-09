Dit is het “zwaarwichtige feit” waardoor Van Aert contractbreuk pleegde

Een “ernstig incident”, dat was de reden waarom Wout van Aert plots contractbreuk pleegde bij zijn team Sniper Cycling. Nog niet eens vierentwintig uur na de contractbreuk van Van Aert lijkt echter al uit te lekken waar het om gaat: teammanager Nick Nuyens had verschillende mensen in het team proberen dwingen een belastende verklaring op papier te zetten tegen hun kopman. Dat weet VTM Nieuws.

Nick Nuyens oefende als teammanager druk uit op mensen in het team om een verklaring op papier te zetten die belastend zou zijn voor Wout van Aert. Ziedaar het “zwaarwichtige feit” waar Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, het over heeft. Nuyens probeerde al bewijzen te verzamelen met het oog op een latere rechtszaak tegen Van Aert.

Toen Van Aert daar lucht van kreeg, liet hij zijn contract onmiddellijk verbreken op basis van “dringende reden”. Op die manier hoopt hij te moeten voorkomen dat hij een verbrekingsvergoeding (in dit geval wellicht 15 maanden loon) moet betalen. “Het is afwachten of het management van Sniper de dringende reden aanvaardt”, aldus Van Steenbrugge. “Zoniet zal een arbeidsrechtbank een uitspraak moeten doen.”

Een eventuele uitspraak van de arbeidsrechtbank kan maanden op zich laten wachten maar in afwachting kan Van Aert volgens Van Steenbrugge de twee volgende Wereldbekermanches afwerken als onafhankelijk renner. Daarin zal de wereldkampioen met wat heet een “witte trui” rondrijden en op een eigen fiets: dus zonder sponsors of materiaal van zijn ex-ploeg.