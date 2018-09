Dit jaar nog 12 drukjachten op everzwijnen in gebied Zwarte Beek: "Dé periode van omgewoelde tuinen moet nog komen"

Heusden-Zolder / Beringen - In het jachtgebied van de Zwarte Beek – dat zich uitstrekt over Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Beringen en Heusden-Zolder – zetten ze de grove middelen in tegen de everzwijnenplaag. Voor nieuwjaar komen er nog 12 drukjachten in een poging de plaag te bedwingen. “Want dé periode van de omgewoelde tuinen moet nog komen”, waarschuwt Johan Craeghs van de Wildbeheerseenheid.

Zowat elke dag is het tegenwoordig prijs in West-Limburg: bewoners die opstaan en een door everzwijnen volledig omgewoelde tuin zien. De wilde varkens dringen steeds dichter de woonwijken in. Ze terugjagen ...