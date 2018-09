Markus ‘Mister Malmö’ Rosenberg start afscheidstournee in Genk: "Het is tijd voor iets anders: padel"

Genk - Wie Malmö? Waar Malmö? Wat Malmö? Op zoek naar de ware aard van de eerste tegenstrever van KRC Genk in de groepsfase van de Europa League gingen we op de koffie bij ‘Mister Malmö’. Markus Rosenberg (volgende week 36) keerde na avonturen bij onder meer Ajax en Werder Bremen terug naar zijn moederclub, om Malmö FF met succes opnieuw op de kaart te zetten. De ex-ploegmaat van Vertonghen, Vermaelen en Lukaku start donderdag in Genk zijn afscheidstournee, op het eind van dit kalenderjaar zit zijn profcarrière er definitief op. De schoenen gaan onverbiddelijk aan de haak, zijn nieuwe liefde heet… padel. “Maar eerst wil ik nog genieten van enkele Europese trips”, vertelt de minzame Rosenberg. “Al heb ik me laten vertellen dat het een zware avond kan worden in Genk.”

Alle wegen naar Malmö leiden via de luchthaven van Kopenhagen. Zonder lijk op de befaamde Öresundsbron - de Sontbrug werd wereldberoemd dankzij de tv-serie The Bridge - is het amper twintig ...