Enorme brand in restaurant in voormalig kerkgebouw in centrum van Valkenburg

In Valkenburg is even na half zeven brand uitgebroken in een restaurant aan de Plenkerstraat. Vlammen slaan hoog uit het dak van het pand, het voormalige kerkgebouw van de protestantse kerk. Uit de toren komt donkere rook. Volgens de politie worden de bluswerkzaamheden bemoeilijkt door geparkeerde auto’s.

Brandweerlieden uit Maastricht, Meerssen en Vaals zijn opgeroepen om assistentie te verlenen. In het gebouw is een steakhouse en lounge bar gevestigd. Er komt mogelijk asbest vrij en uit voorzorg is de omgeving ontruimd.

De politie en de brandweer hebben de directe omgeving van het restaurant ontruimd. De Plenkertstraat is afgezet voor alle verkeer.

Veel rook

De brand veroorzaakt veel rookontwikkeling. De brandweer raadt mensen die last hebben van de rook aan om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Sportcomplex De Polfermolen is ontruimd vanwege de aanwezigheid van mogelijke schade stoffen in de rookwolk.

Kerkje

Het restaurant is gevestigd in een monumentaal kerkje. Het Prinses Irene-Elizabeth kerkje dateert uit 1891 en wordt toegeschreven aan architect P.J.H. Cuypers. Sinds 1967 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.