Limburgse Kim Strauven is operationeel directeur van ambitieus Tongers isolatiebedrijf: “Niks verspillen: dat heb ik in India geleerd”

Tongeren -

Sinds enkele weken is Kim Strauven (38) operationeel directeur van het ambitieuze isolatiebedrijf Isola in Tongeren. Daarvoor had ze topfuncties bij achtereenvolgens C&A en Carrefour. Kim Strauven is enthousiast over haar nieuwe werkplek: grote ramen, veel licht en lucht. “En super vriendelijke medewerkers,“ zegt ze. Na het late interview haast ze zich nog naar een receptie bij basketclub Hubo Limburg United waar haar nieuwe baas Maarten Bostyn voorzitter van is.