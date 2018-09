Neerpelt is ‘gezondste verkeersgemeente van Limburg’, Voeren heeft minste uitstoot van wagens in Vlaanderen

Hasselt -

Voeren heeft de beste lucht van Vlaanderen, als het gaat over de uitstoot van wagens tenminste. Dat blijkt uit de Gezondheidsindicator Mobiliteit van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap zocht per gemeente uit welke invloed het wegverkeer heeft op de luchtkwaliteit en de geluidshinder en deed onderzoek naar het pendelgedrag en de verkeersveiligheid. Nog opmerkelijk: nergens in Vlaanderen pendelen inwoners zo vaak met de auto als in Kortessem. De titel van ‘gezondste verkeersgemeente van Limburg’ gaat naar Neerpelt. Neerpelt is de enige gemeente die op alle vier de maatstaven in de Limburgse top 10 staat.