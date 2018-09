Nainggolan klopt met Inter het Tottenham van Vertonghen en Dembélé, Messi scoort meteen hattrick

Inter Milaan heeft dinsdag met 2-1 van Tottenham gewonnen op de openingsspeeldag van de UEFA Champions League. De twee Inter-doelpunten vielen pas vanaf de 85e minuut. Toby Alderweireld werd verrassend thuis in Londen gelaten, maar Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Radja Nainggolan stonden alledrie aan de aftrap.

Nainggolan was erg aanwezig, en Tottenham zag vaak geen andere oplossing dan hem foutief af te stoppen. Ook in rechtstreekse duels met zijn landgenoten toonde ‘Radja’ zich steeds de betere, maar doelpunten leverde dat in de eerste helft niet op. Kort na de rust zette hij in één keer zowel Dembélé als Vertonghen in de wind, die laatste ging aan zijn truitje hangen, en kreeg geel. Niet Inter, maar Tottenham kwam drie minuten later op voorsprong. Handanovic loste een schot van Eriksen (54.), en die werkte met wat geluk af in de rebound.

Tottenham leek tot vijf minuten voor affluiten op een belangrijke zege af te stevenen, want ook Barcelona zit in dezelfde groep, maar Icardi (85.) en Vecino (90+2.) dachten daar anders over. Icardi nam de bal prachtig op de slof en schoot van buiten de zestien meter de 1-1 onhoudbaar tegen de netten, in de blessuretijd kopte Vecino Inter in extremis nog naar de zege. Nainggolan mocht tussendoor (na 89 minuten) gaan rusten, na al zijn noeste arbeid.

In het andere duel in groep B won Barcelona met 4-0 van PSV na doelpunten van drie keer Messi (32, 77, 88.) en een keer die andere Dembélé (75.).