Herk-de-Stad -

De oogst van de druiven is dit jaar uitstekend. Zo ook op wijndomein Caybergh, waar men in 2011 startte met het oogsten van druiven en waar dit jaar, naar eigen zeggen, het beste jaar ooit is. Vandaag werden de laatste druiven geplukt op de Caybergh en daarbij kreeg het de hulp van enkele studenten.