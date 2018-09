Drietal riskeert 28 maanden cel voor vechtpartij van zes jaren geleden in Hasseltse binnenstad

Hasselt - Drie mannen moesten zich dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor een vechtpartij in de Hasseltse binnenstad van zes jaren geleden. De openbare aanklager vroeg voor elk van de drie mannen 28 maanden cel. Een 27-jarige man, die van Hasselt naar Gent is uitgeweken en aan zijn rapperscarrière timmert, beweerde dat hij enkel achter het slachtoffer was aangelopen en dat zijn twee metgezellen de slagen uitdeelden. De man is met zijn lange gestalte nochtans een opvallende verschijning.

De openbare aanklager kon zich akkoord verklaren met een uitstel met daaraan probatiemaatregelen gekoppeld. Voor de twee anderen wilde ze effectieve bestraffingen. Eentje was in het verleden al voor geweldsdelicten veroordeeld, terwijl de ander niet was opgedaagd voor zijn maatschappelijk onderzoek.

In november 2012 wandelde een koppeltje over de Badderijstraat met daarachter het drietal. Ze waren met tien anderen onderweg naar een concertzaal, maar kochten in een nachtwinkel eerst nog een fles drank. Een van de drie deed belachelijk en maakte een opmerking naar de jongeman van het koppeltje. Vervolgens vielen de slagen, waarbij het slachtoffer op de grond viel.

De man had ook snijwonden in het gezicht opgelopen. Mogelijk waren die afkomstig van het slaan met een blik bier of met glasscherven van de fles. Uiteindelijk ontstond er dinsdag discussie wie welk aandeel had. Een advocaat vroeg zich ook af waar de glasscherven gebleven waren. De partijen krijgen de kans om nog stukken bij te brengen. De advocaat van de lange beklaagde hekelde de termijn die verstreken was tussen de feiten en het proces. In januari 2019 gaat het proces verder.

(belga)