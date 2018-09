U19 Club Brugge speelt gelijk tegen Dortmund in UEFA Youth League

Deinze - Club Brugge heeft dinsdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Borussia Dortmund op de eerste speeldag van de UEFA Youth League. De Brugse U19 stond in Deinze op achterstand bij de rust, maar kon nog terugkeren in de tweede helft.

Emre Aydinel opende in de eerste helft de score voor Dortmund. Middenin de tweede helft wist Cyril Ngonge, de zoon van Michel Ngonge die onder meer voor Watford en Huddersfield voetbalde, gelijk te maken. Vader Michel is Congolees, zoon Cyril (18) is Belg.

Club Brugge, getraind door Rik De Mil met assistent Carl Hoefkens, begint dus met een puntje aan de Youth League. Daarmee staat het na één speeldag derde in groep A, want Atletico Madrid won dinsdag met 0-2 bij Monaco en gaat aan de leiding. Later op dinsdag (21u) nemen ook de eerste elftallen van Club en Borussia het tegen mekaar op in de Champions League.