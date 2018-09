Sien Eggers (67) neemt deel aan ‘Dancing with the Stars’

Dit najaar zullen gastheren Gert Verhulst en Jani Kazaltzis Sien Eggers door het dansavontuur van haar leven loodsen. De actrice neemt deel aan ‘Dancing with the Stars’, laat televisiezender Vier weten.

In Dag Allemaal geeft Sien Eggers deze week meer uitleg over haar deelname aan de Vier-versie van ‘Sterren op de Dansvloer’. “De kans om mijn lichaam te gebruiken, heeft mij doen toehappen”, vertelt de actrice uit onder meer ‘Het Eiland’ en ‘Eigen Kweek’. “Want het is een feit: je beweegt toch minder met ouder worden. Ik ga wel nog boodschappen doen met de fiets en zo, maar je voelt stilaan toch hoe je een beetje verroest.”

Van een overwinning is Eggers in elk geval nog niet aan het dromen. “Daar wil ik niet mee bezig zijn. natuurlijk zit dat in iedereen wel een beetje, willen winnen en boven je eigen hoofd kunnen springen. Maar ik doe alleen mee voor het plezier.”