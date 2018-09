Minister Homans en vakbonden bereiken compromis, acties worden onmiddellijk stopgezet

Brussel - De vakbonden van de loodsen en minister Liesbeth Homans hebben een compromis bereikt na meer dan twee uur samenzitten. “De vakbonden hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden te overleggen. Er is afgesproken dat er wekelijks een werkgroep bijeenkomt. De eerste zal plaatsvinden aanstaande maandag. Intussen worden alle vakbondsacties onmiddellijk stopgezet”, aldus het kabinet van minister Homans.

Sinds maandagavond staakten heel wat Vlaamse loodsen. Daardoor lag zowat driekwart van het scheepvaartverkeer op Antwerpen stil. Voor de bedrijven in de haven en die er van afhankelijk zijn, was dat een stevige streep door de rekening.

Ook de binnenvaart in Vlaanderen was zwaar verstoord. In totaal werden dinsdagochtend zeventien sluizen niet bediend, tientallen binnenvaartschepen liggen te wachten, zo bevestigde De Vlaamse Waterweg. Enkel de sluis van Olen, op het Albertkanaal, werd bediend.

“Regelrechte schande”

“Ik vind dit een regelrechte schande”, reageerde Marc Van Peel dinsdagmorgen aan onze redactie. “De mensen leggen een hele haven lam, ze blokkeren de industrie en bedreigen de hele logistieke ketting. En dat in een actie die wordt gevoerd door mensen die gemiddeld 7.000 euro netto per maand verdienen, waarvoor ze 25 uur moeten werken. Uitgerekend zij leggen de haven plat.”

(jtp)