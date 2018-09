80-jarigen feesten in Bilzen

Bilzen - 15,23 % van de Bilzense 151 borelingen uit 1938 vierden hun 80ste verjaardag op zondag 16 september, enkelen met partners.

Het was een lekkere, gemoedelijke en herinneringsrijke bijeenkomst van hen die nog in leven waren, opgespeurd konden worden, fysisch en mentaal op punt en ook bereikbaar. Zelfs West-Vlamingen, Brabanders en Kempendochters kwamen opdagen in de feestzalen Bevershof om nog eens bijeen te zijn. En ’t was zo fijn dat na afloop menige suggestie werd opgegooid om de 5-jaren interval in te korten, en niet te wachten tot 2023 om elkaar dan als 85-jarigen terug te zien.