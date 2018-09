Stormy Daniels onthult pikante details over affaire met Trump: “Yeti-beharing en zoals een paddenstoel”

De voormalige pornoster Stormy Daniels heeft haar memoires klaar. In het boek ‘Full Disclosure’ neemt ze de lezers niet alleen mee naar haar jeugd en haar carrière in de adult-industrie, maar onthult ze vooral ook nieuwe, pikante details over haar affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. De Britse krant The Guardian kreeg een voorpublicatie in handen en lichtte enkele opmerkelijke passages uit.

In haar memoires beschrijft Daniels - echte naam Stephanie Clifford - hoe haar jeugd getekend werd door armoede, verwaarlozing en kindermisbruik. Zo vertelt ze onder meer hoe ze als negenjarige seksueel misbruikt werd door een volwassen man. De zwaarmoedige verhalen worden afgewisseld door meer luchtige passages. Zoals de leuke tijd die ze met haar paard had en hoe ze verliefd was op Patrick Swayze en op die manier een gat zoende op haar ‘Dirty Dancing’-poster.

Ze leidt de lezer door haar eerste ervaringen als stripper, ze zat toen nog in het middelbaar. Nadien maakte ze haar intrede in de porno-industrie, waar ze niet alleen uitgroeide tot een succesvolle performer, maar waar ze ook aan de slag was als regisseur. Het was tijdens die periode, in 2006, dat Daniels een golftoernooi voor bekendheden bijwoonde in Lake Tahoe in Californië, in 2006. Daar zag ze Trump voor het eerst. “Hij had een rode pet aan”, schrijft ze.

Foto: AFP

Paddenstoel

Een bodyguard van Trump nodigde haar uit voor het diner dat later die dag plaatsvond. Eigenlijk was het een uitnodiging om een avondje door te brengen op het penthouse van Trump, waar het er enkele uren later wel heel pikant aan toe ging. Ze beschrijft de Penis van Trump als “kleiner dan gemiddeld” maar “niet overdreven klein”.

“Hij weet dat hij een ongewone penis heeft”, schrijft Daniels. “Met een groot hoofd, zoals een paddenstoel. Ik lag daar, geïrriteerd dat ik door een man met Yeti-geslachtsbeharing en een piemel zoals het paddenstoelenpersonage in Mario Kart genomen ging worden. Het was wellicht de minst indrukwekkende seks die ik ooit gehad heb. Maar hij deelde die mening duidelijk niet.”

Zwijggeld

Dat Daniels een affaire heeft gehad met de president, was al langer bekend. Maar in het boek beschrijft ze ook waarom ze dat nieuws precies wereldkundig heeft gemaakt. Vlak voor de verkiezing van Trump, dan nog. Niet alleen omdat haar toenmalige echtgenoot haar daartoe had aangezet, maar de onthulling zou ook zowel haar dochter als zichzelf minder kwetsbaar maken voor aanvallen, schrijft ze. Nochtans werd ze ooit gechanteerd. Ze verwijst in haar boek naar een moment in 2011, wanneer ze op een parking werd benaderd door een grote man. Ze kreeg de waarschuwing om het verhaal over haar en Trump nooit publiek te maken. Ze kreeg er zelfs ooit 112.000 dollar zwijggeld voor.

Jaren later zindert die seksuele affaire nog steeds na en telkens ze Trump op televisie ziet, heeft ze eigenlijk alleen maar slechte herinneringen aan hem. “Ik heb daarmee seks gehad, zeg ik dan tegen mezelf. Ieuw.”

Het plan met Hillary

Een andere opmerkelijke passage speelt zich een jaar later af. Daniels zit met Trump op een hotelkamer, waar hij aandachtig zit te kijken naar het natuurprogramma ‘Shark Week’ op Discovery. Plots krijgt hij een telefoontje van Hillary Clinton, die het toen tijdens de presidentsverkiezingen opnam tegen haar democratische tegenkandidaat Barack Obama. “Hij had met haar een volledig gesprek over de presidentsrace, en hij had het de hele tijd over hun plan (...) En zelfs terwijl hij aan het bellen was, bleef hij eigenlijk meer aandacht hebben voor de haaien op televisie.”

Daniels was overigens ook te zien in The Apprentice, de goedbekeken realityshow van Donald Trump. De actrice beschrijft hoe hij er heel veel voor over had om haar koste wat het kost in de reeks te houden. “We zullen een manier vinden om je op voorhand elke uitdaging per aflevering uit te leggen. En we kunnen je gepaste technieken aanleren”, citeert ze de president. “Hij ging me bedrog laten plegen. En het was honderd procent zijn idee”, schrijft Daniels nog.