BMC wil met Van Avermaet WK ploegentijdrit winnen voor overleden teameigenaar

Brussel - Greg Van Avermaet maakt deel uit van het zestal dat zondag (23 september) de kleuren van BMC verdedigt in het WK tijdrijden voor teams in het Oostenrijkse Insnbruck.

De olympisch kampioen vormt voor de 62,8 km lange proef een team met de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Italiaan Damiano Caruso, de Australiër Rohan Dennis, de Zwitser Stefan Küng en de Amerikaan Tejay van Garderen.

BMC won de ploegentijdrit in 2014 en 2015 en werd tweede in 2016 en 2017. Dit jaar, in de laatste editie van het WK tijdrijden voor teams, mikt de Amerikaanse ploeg op een derde zege om zo de overleden BMC-eigenaar Andy Rihs te eren.

“Het is geen geheim dat de ploegentijdrit een van onze favoriete disciplines is”, zegt teammanager Jim Ochowicz. “Het is een teleurstelling dat dit de laatste editie wordt maar dat wordt tegelijk een extra motivatie om voor het goud te gaan, zeker ter nagedachtenis van Andy Rihs.”