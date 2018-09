Berkentrappers fietsen naar ontbijt voor Kom op tegen Kanker

Herk-de-Stad - Wielertoeristenclub De Berkentrappers uit Herk-de-Stad heeft reeds voor het zevende jaar op rij het ontbijt van 'Kom op tegen Kanker' in Kermt op haar wielerprogramma staan.

Om 8u30 trokken ze met de fiets van Herk naar Kermt waar ze konden aanschuiven voor het overheerlijke ontbijt. Nadien stonden er nog een dertigtal kilometer gepland richting clublokaal in Herk. "Deze activiteit staat ondertussen als een vast item op ons programma. Fietsen is gezond en we doen er dan ook alles aan om goede doelen voor de gezondheid te steunen. We vinden het knap hoe deze vrijwilligers al jarenlang zich belangeloos inzetten voor ‘Kom op tegen Kanker’. Er zijn ook vrijwilligers uit Herk-de-Stad die hier helpen vandaar dat wij dit graag steunen. En het is gezellig en lekker hier. Kortom, de ideale combinatie met onze fietsactiviteit", aldus ere-voorzitter Georges Knuts.