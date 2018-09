Tweede editie van KUCUNA zet hoog in

Heusden-Zolder - Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober worden de deuren van Kasteel Vogelsanck opnieuw geopend voor het grote publiek. De massale opkomst en belangstelling van afgelopen jaar overtuigden om uit te pakken met een tweede editie van KUCUNA. Gedurende twee dagen worden de inwoners van Heusden-Zolder en ver daarbuiten verwelkomd om hen de verschillende mooie en interessante plekjes van het kasteel voor te stellen.

KUCUNA zet dit jaar dan ook hoog in. Met deze laatste editie wil de Evrard de Villenfagne groots uitpakken en iedereen een boeiende dag bezorgen. Als bezoeker krijg je de mogelijkheid om het kasteel vanbinnen en vanbuiten te leren kennen. In groepjes van ongeveer 20 personen krijg je van een ervaren gids gedurende een half uurtje deskundige uitleg over de geschiedenis van het kasteel. Wil je de gotische kapel of het roze salon ontdekken? Zet dan een bezoek aan het kasteel zeker op je to do-lijstje.

Naast een bezoek aan het kasteel valt er nog veel meer te beleven. Liefhebbers van de natuur komen aan hun trekken met een geleid bezoek aan het arboretum van maar liefst 8 ha. Een gids gaat samen met je op pad doorheen het domein. Na het wandelen kan je even uitblazen in een ritje met de koets of in de speciale watertaxi in de vijver rond het kasteel. Nieuw voor deze editie is het aanbod voor kinderen, zoals bijvoorbeeld het touwenparcours in de bomen van het park. Avonturiers wagen hun kans op het off road parcours of kunnen kiezen voor een vlucht in een helikopter. Voor die laatste betaal je een kleine surplus. De andere attracties zijn niet-betalend.

Wie KUCUNA zegt, denkt natuurlijk aan kunst en antiek. Ook dit jaar is er een brocante markt met maar liefst 30 standhouders. Kunstgalerijen, brocanteurs en artiesten zorgen voor een kunstige atmosfeer. Liefhebbers van het genre halen er hun hartje op.

En de cultuurliefhebber? Die weet absoluut de aanwezigheid van verschillende harmonieën te waarderen. Daarnaast laten bezoekers zich verbazen met mooie en eigenaardige verhalen van verschillende professionele vertellers. Luister goed, je leert misschien wel wat bij!

Kom je met de wagen naar KUCUNA? Dan kan je terecht op de parking van Radson. Vandaar vertrekken op geregelde tijdstippen shuttles van en naar het kasteel. Toch liever met de fiets? Laat je stalen ros veilig achter in de bewaakte fietsstalling aan het kasteel.

Overtuigd? Je kan terecht in één van de voorverkooppunten (kantoor Toerisme Heusden-Zolder, Broekmans Zolder en ING Heusden) voor je toegangsticket van KUCUNA. Kies je voor een ticket mét kasteelbezoek, dan betaal je €20. Wil je het terrein verkennen en genieten van de vele attracties, dan betaal je slechts €10. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis deelnemen.

6-7 oktober 2018 | 9 uur

Kasteel Vogelsanck, Kasteeldreef 1, Heusden-Zolder

€10/€20 inkom | bewaakte fietsstalling

Info: www.kucuna.be