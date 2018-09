Fotoboek met nooit eerder vertoonde foto’s van Kate Moss uitgebracht

Het waren de zwart-witfoto's van Mario Sorrenti die ervoor zorgden dat Kate Moss uiteindelijk als model doorbrak met een iconische campagne voor Calvin Klein. Maar het grote publiek kreeg toen niet alles te zien, enkele van die onuitgegeven beelden heeft de Italiaanse fotograaf nu in een boek gegoten: 'Kate'.

Mario Sorrenti heeft in samenwerking met uitgeverij Phaidon 'Kate' uitgebracht. Het gaat om een boek met vijftig zwart-witfoto's van Kate Moss, beelden die nooit eerder werden vrijgegeven. Sorrenti en Moss leerden elkaar kennen in de jaren negentig, beiden waren toen modellen en het was liefde op het eerste gezicht. Hij was twintig en gooide zich ook op fotografie, zij amper achttien en aan het prille begin van haar carrière. Samen werden ze in 1993 naar de Maagdeneilanden gestuurd, de foto's daarvan werden later gebruikt in de iconische 'Obsession'-campagne voor Calvin Klein.

Maar naast die bekende foto's, maakte Sorrenti er nog een hele hoop andere. De twee gingen wel uit elkaar, maar hij week 25 jaar lang niet van haar zijde als fotograaf en ze bleven samenwerken. Zo'n vijf jaar geleden stuitte zijn vrouw op een reeks oude beelden van het topmodel die ze nooit eerder had gezien. "Ze was mijn archief aan het organiseren toen ze ze tegenkwam. Ze toonde me ze en zei dat ik er iets moest mee doen", vertelt Sorrenti in een interview met Refinery29. "Drie jaar geleden toonde ik ze dan aan Kate en zij vond ze geweldig."

Compleet overweldigd

Vandaag denkt hij nog steeds met warme gevoelens terug aan de tijd dat ze elkaar leerden kennen. "De eerste keer dat ik haar zag was ik compleet overweldigd door haar charme en schoonheid. We brachten twee jaren met elkaar door en waren onafscheidelijk. Ik denk niet dat er vandaag iemand is in de modellenwereld die me aan Kate doet denken en ik denk niet dat er nog ooit zo iemand zal komen."

Het boek is verkrijgbaar via de website van Phaidon. Het gaat om een limited edition waar er maar 100 van beschikbaar zijn. Prijs: 850 euro. Daarvoor krijg je het boek en daarbovenop als extraatje tien foto's. Iets voor de die hard fans van Kate Moss dus.