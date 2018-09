Iedereen winnaar op Hasselts beachrugby-tornooi

Hasselt - Op zaterdag 15 september ging het jaarlijkse Hasselts Beachrugby-tornooi door. Zo’n 50-tal kinderen tussen 6 en 16 jaar gaven het beste van zichzelf. Iedereen mocht achteraf met een medaille naar huis.

De vorige edities gingen altijd door aan het eind van het rugbyseizoen maar na een grondige evaluatie verplaatste de organisatie dit naar het begin van het sportieve jaar. “De voornaamste reden voor die aanpassing is dat strandrugby een stuk laagdrempeliger is dan het gewone spel”, legt Sam Weyns van Rugbyclub Hasselt uit. “We spelen een simpelere versie van het spel, met vijf tegen vijf. Zo kunnen de spelers die nog maar kennismaken met de sport toch al een eerste wedstrijd ervaring opdoen. Het spel gaat ook een stuk trager in het losse zand. Dat maakt de impact tijdens de tackles en het vallen erna een stuk aangenamer.”

Het tornooi was meteen een ideaal moment voor de spelers van de overkoepelende Limburgse selectie om mekaar beter te leren kennen.

“De eerste wedstrijden vormden alle spelers een team met hun eigen club (RC9 Heusden-Zolder, Rugby Oudsbergen en RC Hasselt) en speelden tegen mekaar. Daarna maakten we drie volledig gemixte teams die dan tegen mekaar uitkwamen. Er werden wedstrijden gespeeld in 3 verschillende categorieën: U10, U12 en U14. Dit maakte ook dat het resultaat ondergeschikt was aan de spelbeleving en de speelminuten.”

Alle deelnemers kregen aan het einde een medaille en elke club een beker. Niet alleen Belgisch Limburg was vertegenwoordigd. Ook van over de grens waren er Limburgse ploegjes.

“Aangezien dit tornooi zich focust op de jeugd waren ook de scheidsrechters jeugdspelers vanuit de categorie U18 van de verschillende aanwezige clubs. Natuurlijk ontbraken de vaste rugbywaarden niet. Na elke wedstrijd werd er een erehaag gevormd uit respect voor elkaar en de scheidsrechter. En de derde helft met iets lekkers om te drinken en te eten, kon natuurlijk ook niet ontbreken. We sloten het tornooi af met een galawedstrijdje tussen de kinderen en hun ouders, die vaak voor de eerste keer een rugbybal mochten vasthouden. Conclusie een meer dan geslaagde editie!”, besluit een fiere Sam Weyns. (foto: Jens Vaes)