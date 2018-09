Wout van Aert bevestigt breuk en bizarre situatie: “Ik heb op dit moment geen team”

Veldrijder Wout van Aert heeft eenzijdig zijn contract verbroken bij Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg Veranda’s Willems-Crelan. Dat bericht stuurde het team vannacht de wereld in en wordt nu ook door de wereldkampioen zelf bevestigt: “Ik heb op dit moment geen team. Hoe mijn regenboogtrui er de komende crossen zal uitzien, is ook voor mij voorlopig een raadsel”, aldus Van Aert bij wielerflits.nl.

Het nieuws sloeg vannacht nog in als een bom in het veldritwereldje: Wout van Aert heeft éénzijdig het contract met Sniper Cycling verbroken. Sniper Cycling is de structuur achter Veranda’s Willems - Crelan, het team van ploegmanager Nick Nuyens.

“Vanuit de luchthaven van Schiphol, waar ik op dit moment op mijn vlucht richting Chicago wacht, kan ik niet anders dan dit nieuws bevestigen”, bevestigt Van Aert de nieuwe ontwikkelingen in zijn column voor wielerflits.nl. “Er hebben zich de laatste dagen feiten voorgedaan die iedere samenwerking met de ploeg onmogelijk maakten. Jammer genoeg kan en mag ik op dit moment niets extra vertellen, wegens het delicate aspect van de zaak.”

LEES OOK: Advocaat van Wout van Aert: “Ernstig incident maakt verdere samenwerking onmogelijk”

“Wat ik zelf wel kwijt kan: ik heb op dit moment dus geen team. Ik stap kort na de middag het vliegtuig naar de Verenigde Staten op in grote onwetendheid wat het praktische aspect van de zaak betreft. Vervelend, maar het is niet anders: dat lossen we de komende dagen wel op.”

“Raadsel hoe mijn regenboogtrui eruit zal zien”

Van Aert focust zich dus op het sportieve, met Waterloo en Iowa komen nu immers al de twee Amerikaanse wereldbekermanches aan. Daarin zal hij aantreden als onafhankelijk renner: de wereldkampioen zal er met wat heet een “witte trui” en op een eigen fiets rondrijden, dus zonder sponsors of materiaal van zijn ex-ploeg.

“Hoe mijn regenboogtrui er daar zal uitzien, is ook voor mij voorlopig een raadsel”, besluit hij. “Ik hoop op begrip van jullie wat betreft de vaagheid rond mijn contractverbreking, maar nood breekt wet.”

Er zat al langer een haar in de boter tussen Van Aert en het team van manager Nick Nuyens, die op zoek moest naar een nieuwe sponsor omdat Veranda’s Willems er volgend seizoen mee ophoudt. Uiteindelijk vond Nuyens een oplossing: vanaf volgend jaar gaat Sniper Cycling samen met het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij, eveneens een pro-continentaal team. Van Aert moest het eerste seizoen de kopman van het team zijn, maar hij reageerde misnoegd omdat hij niet op de hoogte was van de plannen. Eerder sprong ook al een partnership met het Ierse Aqua Blue Sport af en ook daar wist het boegbeeld van de ploeg niets van.

Bovendien zag hij met ploegleider Niels Albert en goede vriend Tim Merlier al twee belangrijke pionnen vertrekken. Zelfs een riante contractverbetering kon hem niet meer overtuigen.