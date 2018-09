Eva Daeleman: “Mijn eerste orgasme kreeg ik pas op mijn 25ste”

Het zijn meteen twee taboes van formaat die sneuvelen in het nieuwe boek van Eva Daeleman (28). De voormalige presentatrice vertelt daarin hoe ze al 25 was toen ze haar eerste orgasme kreeg. En hoe ze op haar eentje tot dat hoogtepunt kwam, dankzij een healer die haar had aangeraden te masturberen. Niet de meest evidente onderwerpen. “Maar wel zo nodig dat ze bespreekbaar zijn”, zegt Goedele Liekens. “Ik ben blij dat Eva dat lef heeft.”