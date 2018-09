Koeken Troef moet bedrijf afslanken: “Impact dossier Bart De Pauw blijkt te groot”

Mechelen - Koeken Troef heeft beslist om het bedrijf af te slanken en dus met een kleinere bezetting verder te gaan. De huidige ploeg blijft behouden tot na de opnames van het TV-programma Twee Tot De Zesde Macht, maar vanaf eind oktober zullen een aantal medewerkers noodgedwongen worden opgezegd. Hoeveel precies hangt af van het werk dat al dan niet voorhanden is.

Ines De Vos, zaakvoerster van productiehuis Koeken Troef, legt uit: “We hebben met alle macht geprobeerd om de reorganisatie zo lang mogelijk tegen te houden, maar de impact van het dossier waar Bart (De Pauw, red.) is in verzeild geraakt bleek zo groot dat we niet genoeg opdrachten meer konden binnenhalen.”

Ines De Vos betreurt dat ze haar topploeg niet kan samenhouden. “De medewerkers van Koeken Troef vormen een superteam met zeer bekwame, creatieve én loyale mensen die we maar wat graag aan boord hadden willen houden. We zijn er het hart van in dat de medewerkers mee de gevolgen moeten dragen van een zaak waar ze niet bij betrokken zijn.”

De zaakvoerster hoopt vooralsnog dat er in het najaar een oplossing gevonden wordt. “We hebben bij diverse partijen goeie voorstellen neergelegd, maar vooralsnog blijven de bestellingen uit. En we hebben helaas de middelen niet om iedereen aan boord te houden en te blijven wachten tot dat er een opdracht binnenkomt.”

De zaakvoerster heeft haar ploeg op de hoogte gebracht van de op til zijnde afslanking van het productiebedrijf en helpt de getroffen medewerkers met de zoektocht naar een nieuwe baan.