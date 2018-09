Special Olympics neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat man stiekem atletes filmde

De organisatie van de Special Olympics neemt extra maatregelen na het incident waarbij een man stiekem vrouwelijke atleten fotografeerde. Dat zegt de directie van het evenement, dat in 2019 in Beveren en Sint-Niklaas wordt georganiseerd. Alle sportlocaties zullen met camerabewaking uitgerust zijn. Vrijwilligers en politiediensten zullen ook een extra oogje in het zeil houden.