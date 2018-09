G-voetbaltrainers Eendracht Maasmechelen en Autisme Limburg scoren op de Duivelsberg

Opgrimbie

Maasmechelen - Zondag 16 september organiseerde de Maaslandse Porscheclub voor de 29ste keer het Special Cartreffen op de Duivelsberg in Opgrimbie.

De Maaslandse Porsche Club organiseerde de 29ste editie van het Special Cartreffen samen met de Camaro Custom Club Antwerpen en vzw Autisme Limburg. Een deel van de opbrengst van die dag gaat dit jaar naar twee goede doelen, nl. Autisme Limburg en Rolstoeldansgroep Sensation. Het was die dag koppen lopen op de Duivelsberg.

Letterlijk zag het bij momenten "zwart" van het volk, dit door het vele stof en de grote mensenmassa op het circuit.

Dit alles is uiteraard alleen maar mogelijk dankzij de helpende handen van de vele vrijwilligers.

Ieder jaar is de catering in handen van chef-kok Luc en zijn team. En het was weer bakken geblazen dit jaar.

's Morgens werden de meer dan 30 vrijwilligers verrast met een lekker ontbijt, spek en ei. Vanaf 10 uur waren het de worsten en hamburgers die letterlijk de deur uitvlogen. Vanaf 18 uur werden de laatste broodjes aan de man gebracht en kon de afbraak beginnen.

Op naar editie nummero 30, met nog meer volk en zeker nog meer hamburgers, beloofd!