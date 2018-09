Goed nieuws: mensen vinden je leuker dan je denkt

Bang om meteen een eerste slechte indruk na te laten bij mensen die je pas hebt ontmoet? Relax, uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat je waarschijnlijk onderschat hoe leuk mensen je vinden. Dat kleine stemmetje in je hoofd is dus voor niets nodig.

Uit een nieuwe studie van de Amerikaanse universiteiten van Harvard en Cornell, die werd gepubliceerd in Psychological Science, wijst uit dat mensen vaak onderschatten hoe leuk anderen hen vinden. Iets wat de onderzoekers aan den lijve hebben ondervonden. "Ik heb altijd het stiekeme gevoel dat mijn gesprekspartner mijn gezelschap minder apprecieert dan ik het zijne of hare. Ben ik de enige die er zo over denkt of is dat bij iedereen het geval, vroeg ik mezelf af", zegt psycholoog Gus Cooney, die samen met Erica Boothby het onderzoek voerde, in een interview met Time.

Om tot enige conclusies te kunnen komen, zetten de onderzoekers een reeks van experimenten op waarbij telkens twee onbekenden elkaar voor het eerst ontmoetten. Uiteindelijk bleek dat vooral verlegen mensen last hadden van een grotere 'liking gap' (de kloof tussen hoe leuk dat ze dachten dat ze waren en hoe leuk ze effectief werden bevonden), maar dat het finaal bij elke persoonlijkheidsvorm voorkwam.

Projectie

Daarin spelen volgens Cooney verschillende factoren een rol. Zo zijn mensen vaak zodanig gefocust op hun deel van het gesprek dat ze niet goed kunnen inschatten hoe de andere zich voelt. "We weten niet wat anderen denken en dus vullen we dat in met onze eigen gedachten. Het komt er op neer dat we eigenlijk enkel projecteren wat we van onze eigen prestatie vonden en dan van de veronderstelling uitgaan dat dat is hoe anderen over ons denken."

Stemmetje in je hoofd

Zo konden Cooney en Boothby uiteindelijk tot het besluit komen dat mensen vaak beter over ons denken dan we zelf inschatten. Het is dan ook niet nodig om zo kritisch te zijn voor jezelf. "Er is altijd dat kleine stemmetje in je hoofd dat het hele gesprek nog eens overloopt. Wees wat argwanend voor dat stemmetje en de nauwkeurigheid ervan", besluit Cooney.